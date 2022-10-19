В какой валюте безопаснее держать сбережения? Украинцам дали совет

На американскую валюту спрос все растет

На фоне постоянных изменений в информационном пространстве страны курс валют существенно дестабилизировался. Поэтому можно увидеть, что, например, европейская валюта слабеет. Однако доллар наоборот только крепнет. То есть, хотя есть все причины покупать евро и держать свои средства именно у них, этого не надо делать.

Об этом рассказал эксперт по экономическим вопросам Олег Пендзин в комментарии для "24 канала". По его словам, соотношение валют – это то же, что и рынок мяса, зерна или нефти. То есть, есть спрос, есть и предложение. Люди, желающие купить доллар, – это то же, что "они придут и будут хотеть купить хлеб". Валюта в этом предложении выступает как товар. От этого и следует отталкиваться при решении вопроса, как держать деньги.

"Что делается сейчас с экономикой Еврозоны, которая имитирует евро и в которой происходит война, еще и энергетический кризис? Она стагнирует, то есть резко растет себестоимость европейской продукции, потому что очень дорогие энергоносители. Есть большая опасность из-за тяжелой зимы. В таких ситуациях инвесторы извлекают свои средства из евро и переводят в другие валюты. Доллар сейчас является наиболее стабильной и ожидаемой валютой. Следовательно, на доллар растет спрос, на евро – уменьшается", — отметил эксперт.

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинцам рассказали, каким будет курс валют в ближайшую неделю. Эксперт Анна Золотько считает, что на гривну не так сильно повлияют события на войне.