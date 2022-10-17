Доллар по 50? Украинцам объяснили, в каком случае курс поползет вверх

Эксперт объяснил, что может повлиять на долларовые цены

На фоне усиленных массированных ударов по мирным украинским городам со стороны соседней россии расценки на валюту в Украине могут поползти вверх. В частности, по мнению экспертов, американский доллар может подорожать до 50 гривен.

Соответствующую информацию для издания "Униан" сообщил аналитик компании Esperio Александр Болтян, отметив, что при условии, что курс взлетит вверх, это даст толчок для так называемого спекулятивного скачка, на котором спекулянты на рынке наличного доллара смогут хорошо заработать.

"Гривна может упасть и до уровня 50 гривен за доллар, но это будет спекулятивный скачок, который можно будет использовать только в пользу менял или банков… Продавать валюту по высокому курсу будут, а вот покупать будут только с высоким спредом, потому что официальный курс гривны не упадет", — пояснил эксперт.

Что касается ситуации на наличном рынке Украины, то по сравнению с предыдущим днем она осталась стабильной. Цена на валюту удержалась на воскресных отметках. Так, согласно данным финансового портала " Минфин ", американский доллар в понедельник, 17 октября, при покупке обойдется украинцам в 40,70 гривен. В то же время, продажа в течение сегодняшних суток будет стоить 40,85 гривен за один доллар.

Если рассмотреть цены на евро, то они частично просели по сравнению со вчерашними. "Черный" евро в обменниках в первый рабочий день недели при покупке будет стоить 38,80 гривен, продажа — 39,10 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские банки могут уже в ближайшее время обвалить курс национальной валюты.

Также напомним, будет ли американский доллар стабилен до конца 2022 года.