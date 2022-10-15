Доллар снова взлетит: украинцам рассказали, когда и при каких условиях

НБУ пересмотрит свое решение по официальному курсу

В связи с рядом непредсказуемых событий в войне россии с Украиной курс иностранных валют часто колеблется, и такие "скачки" обычно предусмотреть сложно. Однако понятно, что значительных улучшений на рынке ожидать не стоит. Считается, что уже в ближайшие дни курс доллара может взлететь.

Об этом сообщил аналитик Roboforex Андрей Гойлов, пишет издание "TODAY.UA". По его словам, каждый месяц Национальный банк Украины должен сдерживать курс американской валюты за счет продажи наличных денег из своих резервов, но долгое время такое не может происходить. Именно поэтому НБУ скоро будет вынужден приблизить официальный курс доллара к реальному.

"На сегодняшний день курс доллара, несмотря на локальные взлеты-падения, уверенно держится более 40 гривен. И уже очевидно, что ниже он не будет. При этом НБУ сохраняет фиксированный курс на уровне 36,56 грн. По сути, даже в моменты падения стоимости валюты, разрыв между фиксированным и реальным курсом составляет не менее 4 гривен", — объяснил аналитик.

Кроме того, Гойлов считает, что международные партнеры даже со всем желанием помочь не могут покрыть дефицит бюджета Украины. Фактически, чтобы покрывать разрыв между доходами и расходами бюджета, Нацбанк "печатает дополнительные деньги, которые ничем не подкреплены". В связи с этим уже в ближайшее время НБУ хочет повысить официальный курс доллара, чтобы приблизить его к реальному.

Как сообщал "Телеграф" ранее, финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал, чего ждать от курса американской валюты до конца года. Он считает, что прогноз не очень положительный.