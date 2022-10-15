Долар знову злетить: українцям розповіли, коли і за яких умов

НБУ перегляне своє рішення щодо офіційного курсу

У зв'язку з низкою непередбачуваних подій у війні росії з Україною курс іноземних валют часто коливається, і такі "стрибки" зазвичай передбачити важко. Проте, зрозуміло, що значних покращень на ринку очікувати не варто. Вважається, що вже найближчими днями курс долара може злетіти.

Про це повідомив аналітик Roboforex Андрій Гойлов, пише видання "TODAY.UA". За його словами, кожного місяця Національний банк України має стримувати курс американської валюти за рахунок продажу готівки зі своїх резервів, але тривалий час такого не може бути. Саме тому НБУ скоро буде змушений наблизити офіційний курс долара до реального.

"На сьогодні курс долара, незважаючи на локальні злети-падіння, впевнено тримається понад 40 гривень. І вже очевидно, що нижче він не буде. При цьому НБУ зберігає фіксований курс на рівні 36,56 грн. По суті, навіть у моменти падіння вартості валюти, розрив між фіксованим та реальним курсом становить не менше 4 гривень", — пояснив аналітик.

Крім того, Гойлов вважає, що міжнародні партнери навіть з усім своїм бажанням допомогти не можуть покрити дефіцит бюджету України. Фактично, аби покривати розрив між доходами і видатками бюджету, Нацбанк "друкує додаткові гроші, які нічим не підкріплені". У зв'язку з цим вже наближчим часом НБУ соже підвищити офіційний курс долара, щоб наблизити його до реального.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів, чого чекати від курсу американської валюти до кінця року. Він вважає, що прогноз є не дуже позитивним.