Долар на чорному ринку зміцнився: як вплинуть обстріли на подальший курс

Наразі важко спрогнозувати, як вплине ще одна атака на курс валют

Через масований обстріл України російськими окупантами 10 жовтня курс іноземних валют дещо змінився, але швидко повернувся на попередні позиції. Вважаєтья, що при продовженні атак росіян національна валюта може рекордно знецінитися. До того ж в обмінних пунктах курс долара сягне 50 гривень.

Про це розповів фінансовий аналітик компанії Esperio Олександр Болтян в коментарі українському виданню "UBR.ua". За його словами, стрімке підвищення долара щодо гривні у зв'язку з психологічним фактором українців може мати спекулятивний характер. На цьому зароблять тільки спекулянти на готівковому ринку.

"Гривня може впасти і до рівня 50 грн за долар США, але це буде спекулятивний стрибок, який можна буде використати лише на користь міняйл або банків", — зазначив він.

Крім того, курс американської валюти в обмінниках підвищиться тільки в продажу, тоді як у купівлі очікувати аналогічного зростання не варто. Тож заробити на конвертації долара не вдасться.

У п'ятницю, 14 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36.57 грн за долар. Курс долара виріс на 0 коп. Курс євро встановлений на рівні 35,63 грн за євро. Він виріс на 13 коп.

На чорному ринку купівля/продаж американського долара становить 40,60/40,75 грн. Купівля і продаж євро коштує 38,70/39,00 грн.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, український вчений та економіст Роман Шеремета розповів, якою може бути гривня після завершення війни. Для позитивного сценарія є кілька умов.