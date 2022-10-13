Долар на чорному ринку дешевшає: аналітик пояснив, чи чекати на дефіцит валюти

Гривня зовсім небагато зміцнилася, проте її навряд чи вистачить надовго

Через регулярний російський обстріл мирних українських міст страждають не лише люди та інфраструктура, а й фінансовий ринок нашої країни. Долар, як і прогнозувалося, демонструє легкі стрибки курсу на ранок 13 жовтня у бік зниження вартості. Так, на чорному ринку валюту США можна придбати за 40,70 грн.

При цьому, як пише "Мінфін", найближчими днями гривня має якусь "психологічну страховку". За словами аналітика Олексія Козирєва, вона пов’язана з підкріпленням банків готівковими доларами і євро, а також купівлею валюти за дешевим курсом з подальшим розміщенням грошей на тримісячний депозит, що стало доволі частим явищем. Таким чином Україна уникне глобального дефіциту іноземної валюти.

Козирєв зазначає: пара долар-євро, як і раніше, демонструє турбулентність у відносинах, тому від фінансистів варто чекати широкого спреду між купівлею та продажем цих валют. Загалом же він вважає, що долар цього тижня навряд чи вийде за межі коридору в 39,90-41,50 грн.

Це також підтверджується свіжим курсом на чорному ринку України. Порівняно з попереднім днем, долар трохи просів у ціні. Як уже згадувалося, купівля валюти США коштуватиме українцям 40,70 грн. Продати долар можна в середньому по 40,90 грн.

Курс валют в Україні на чорному ринку 13.10.2022

Невелика зміна є і щодо євро. Його ціна набагато нижча, ніж у долара, але все одно знаходиться на дуже високій планці. Середня вартість цієї валюти в купівлі — 38,75 грн. При продажу вийде трохи дорожче – 39,05 грн.

Що пропонують українцям більшість банків, можна дізнатись в інфографіках нижче:

Курс долара в Україні 13 жовтня

Курс євро в Україні 13 жовтня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, на що чекати від курсу долара після серйозного психологічного тиску на національну валюту України.

Також ми писали про прогнози щодо фінансового ринку до кінця жовтня.