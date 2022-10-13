Доллар на черном рынке дешевеет: аналитик объяснил, ждать ли дефицита валюты

Гривна совсем немного укрепилась, однако ее вряд ли хватит надолго

Из-за регулярных российских обстрелов мирных украинских городов страдают не только люди и инфраструктура, но и финансовый рынок нашей страны. Доллар, как и прогнозировалось, демонстрирует легкие прыжки курса — на утро 13 октября в сторону снижения стоимости. Так, на черном рынке валюту США можно купить по 40,70 грн.

При этом, как пишет "Минфин", в ближайшие дни гривна имеет некую "психологическую страховку". По словам аналитика Алексея Козырева, она связана с подкреплением банков наличными долларами и евро, а также участившейся покупкой валюты по дешевому курсу с последующим размещением денег на трехмесячный депозит. Таким образом Украина избежит глобального дефицита иностранной валюты.

Козырев отмечает: пара доллар-евро по-прежнему демонстрирует турбулентность в отношениях, поэтому от финансистов стоит ждать широкого спреда между покупкой и продажей этих валют. В целом же он считает, что доллар на этой неделе вряд ли выйдет за пределы коридора в 39,90-41,50 грн.

Это подтверждается и свежим курсом на черном рынке Украины. По сравнению с предыдущим днем, доллар немного просел в цене. Как уже упоминалось, покупка валюты США будет стоить украинцам 40,70 грн. Продать доллар можно в среднем по 40,90 грн.

Курс валют в Украине на черном рынке 13.10.2022

Небольшое изменение есть и в отношении евро. Его цена намного ниже, чем у доллара, но все равно находится на весьма высокой планке. Средняя стоимость данной валюты в покупке — 38,75 грн. При продаже выйдет чуть дороже — 39,05 грн.

Что предлагают украинцам большинство банков, можно узнать в инфографиках ниже:

Курс доллара в Украине 13 октября

Курс евро в Украине 13 октября

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чего ждать от курса доллара после серьезного психологического давления на национальную валюту Украины.

Также мы писали о прогнозах по финансовому рынку до конца октября.