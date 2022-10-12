Доллар может "прыгать" из-за обстрелов: эксперты спрогнозировали курс на этой неделе

Эксперты ожидают небольших колебаний

В связи с массированным обстрелом Украины российскими оккупантами в понедельник, 10 октября, пострадали многие объекты критической инфраструктуры. К счастью, по крайней мере, банковская система работает бесперебойно, а Национальный банк Украины постоянно находится в связи с банками для быстрого решения проблем, если таковые возникнут. Однако сам валютный рынок испытал колебания, и на этой неделе изменения могут продолжаться.

Об этом рассказала основательница и СЕО izibank Анна Тигипко в комментарии "24 каналу". По ее словам, в понедельник не увеличились покупки и наличной валюты, из-за чего курс почти не изменился, но избежать временного ослабления гривны все равно не получится.

"По моему мнению, на этой неделе курс будет колебаться в пределах коридора 41,4 — 42,6 гривны. Но в очередной раз подчеркиваю очень высокую зависимость курса на наличном рынке от информационного фона", — отметила также Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинский ученый и экономист Роман Шеремета рассказал, каким может быть курс доллара по окончанию войны. По его мнению, украинцам можно ожидать довольно положительный сценарий по отношению к национальной валюте.