Доллар укрепил позиции: эксперт рассказала, чего ждать от курса в ближайшее время

Доллар отреагировал на массовые обстрелы стремительным ростом

На фоне ситуации, обусловленной усилением российских обстрелов, наблюдаемой в последние дни в Украине, американский доллар снова укрепил свои позиции. В то же время, давать оценку, какими будут цены на валюту в дальнейшем, эксперты пока не берутся.

По словам директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько, на прошлой неделе американская валюта, как и прогнозировалось, все же пересекла отметку в 41 гривну за доллар. То, что курс не опустился ниже, свидетельствует о том, что он вернулся к равновесному значению, которое фиксировалось на рынке в течение второй половины августа и начале сентября. Кроме того, цены на валюту начали ползти вверх и потому, что россия усилила свои обстрелы.

В то же время дать прогноз по поводу того, что с долларом будет происходить в дальнейшем, эксперт не берется, отмечая, что наличная валюта очень сильно зависит от информационного фона в стране.

"Пока рано говорить, насколько сильным будет психологическое давление на гривну, но похоже избежать по крайней мере временного ослабления гривны не получится. Поэтому, на мой взгляд, на этой неделе курс будет колебаться в пределах коридора 41,4 – 42,6 гривны. Однако снова отмечу высокую зависимость курса на наличном рынке от информационного фона" – пояснила она.

Так выглядит ситуация с курсом доллара в 2022 году

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению экономистов финансовых аналитиков ожидать от цен на валюту в ближайшее время.

Также напомним, в каком случае курс доллара в Украине приблизится к отметке 45 гривен.