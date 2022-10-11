Долар укріпив позиції: експертка розповіла, чого чекати від курсу найближчим часом

Долар відреагував на масові обстріли стрімким ростом

На тлі ситуації, зумовленої посиленням російських обстрілів, котра останніми днями спостерігається в Україні, американський долар знову укріпив свої позиції. Водночас давати оцінку, якими будуть ціни на валюту надалі, експерти поки не беруться.

За словами директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анни Золотько, на минулому тижні американська валюта, як і прогнозувалося, все ж перетнула позначку у 41 гривню за долар. Те, що курс не опустився нижче свідчить про те, що він повернувся до рівноважного значення, яке фіксувалося на ринку упродовж другої половини серпня та на початку вересня. Крім того, ціни на валюту почали повзти догори й через те, що росія посилила свої обстріли.

Водночас дати прогноз з приводу того, що з доларом відбуватиметься надалі, експертка не береться, мовляв, готівкова валюта дуже сильно залежить від інформаційного фону в країні.

"Поки зарано казати, наскільки сильним буде психологічний тиск на гривню, але схоже уникнути принаймні тимчасового послаблення гривні не вийде. Тож, на мою думку, цього тижня курс коливатиметься в межах коридору 41,4 – 42,6 гривні. Але вкотре наголошую на дуже високу залежність курсу на готівковому ринку від інформаційного фону", — пояснила вона.

Так виглядає ситуація з курсом долара у 2022 році

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку економістів на фінансових аналітиків очікувати від цін на валюту у найближчий час.

Також нагадаємо, в якому випадку курс долара в Україні наблизиться до позначки у 45 гривень.