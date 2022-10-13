Долар після перемоги: що чекає на валюту після закінчення війни в Україні

Експерт висловив свою думку з приводу подальшого здорожчання чи здешевшання валюти

Попри нестабільну ситуацію на валютному ринку України, якщо в країну надходитимуть додаткові капітали, а також інвестиції, то національна валюта стане більш стабільно, а ціни на долар поповзуть донизу.

На думку українського вченого та економіста Романа Шеремета, яку він висловив виданню 24 канал, курс валюти в Україні в більшості своїй залежить від подальшого розвитку війни з росією. При умові, що українці переможуть, гривня одразу почне стабілізуватися у пришвидшеному темпі. За словами експерта, якщо Україна переможе у війні з рф ще швидше, аніж всі розраховували і починається суттєвий приплив капіталів, інвестицій, долар поповзе донизу.

"Вся справа з прив'язкою до долара полягає в тому, що у вас немає значних запасів у цій валюті. І коли це станеться, то десь посеред цього процесу відновлення почнеться перехід від фіксованого курсу долара до ринкового, що вже буде визначатися попитом і пропозицією. І в цьому випадку почнеться зміцнення гривні", – пояснив Шеремет.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як фінансовий аналітик Олексій Козирєв прокоментував здешевшання валюти в Україні та пояснив, чи варто чекати на дефіцит готівкового долара.

Також нагадаємо, що через російські обстріли українських міст ціни на долар в обмінниках можуть поповзти догори.