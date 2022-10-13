Доллар после победы: что ждет валюту после окончания войны в Украине

Эксперт высказал свое мнение по поводу дальнейшего удорожания или удешевления валюты

Несмотря на нестабильную ситуацию на валютном рынке Украины, если в страну будут поступать дополнительные капиталы, а также инвестиции, то национальная валюта станет более стабильной, а цены на доллар поползут вниз.

По мнению украинского ученого и экономиста Романа Шеремета, которое он высказал 24 каналу, курс валюты в Украине в большинстве своем зависит от дальнейшего развития войны с россией. При условии, что украинцы победят, гривна сразу станет стабилизироваться в ускоренном темпе. По словам эксперта, если Украина победит в войне с рф еще быстрее, чем все рассчитывали и начинается существенный приток капиталов, инвестиций, доллар поползет вниз.

"Все дело с привязкой к доллару заключается в том, что у вас нет значительных запасов в этой валюте. И когда это произойдет, то где-то посреди этого процесса восстановления начнется переход от фиксированного курса доллара к рыночному, что уже будет определяться спросом и предложением. И в этом случае начнется укрепление гривны", – объяснил Шеремет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как финансовый аналитик Алексей Козырев прокомментировал удешевление валюты в Украине и объяснил, стоит ли ожидать дефицит наличного доллара.

Также напомним, что из-за российских обстрелов украинских городов цены на доллар в обменниках могут поползти вверх.