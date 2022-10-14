Доллар на черном рынке укрепился: как повлияют обстрелы на дальнейший курс

Пока трудно спрогнозировать, как повлияет еще одна атака на курс валют

Из-за массированного обстрела Украины российскими оккупантами 10 октября курс иностранных валют несколько изменился, но быстро вернулся на предыдущие позиции. Считается, что при продолжении атак россиян национальная валюта может рекордно обесцениться. К тому же, в обменных пунктах курс доллара достигнет 50 гривен.

Об этом рассказал финансовый аналитик компании Esperio Александр Болтян в комментарии украинскому изданию "UBR.ua". По его словам, стремительное повышение доллара по отношению к гривне в связи с психологическим фактором украинцев может носить спекулятивный характер. На этом заработают только спекулянты на наличном рынке.

"Гривна может упасть и до уровня 50 грн за доллар США, но это будет спекулятивный скачок, который можно будет использовать только в пользу менял или банков", — отметил он.

Кроме того, курс американской валюты в обменниках повысится только в продаже, в то время как в покупке ожидать аналогичного роста не стоит. Так что заработать на конвертации доллара не удастся.

В пятницу, 14 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 36,57 грн за доллар. Курс доллара вырос на 0 коп. Курс евро установлен на уровне 35,63 грн за евро. Он вырос на 13 коп.

На черном рынке покупка/продажа американского доллара составляет 40,60/40,75 грн. Покупка и продажа евро стоит 38,70/39,00 грн.

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинский ученый и экономист Роман Шеремета рассказал, какой может быть гривна после завершения войны. Для положительного сценария есть несколько условий.