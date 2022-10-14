Долар в Україні дешевшати не буде? Чого чекати від валюти до кінця року

Найближчим часом сподівання українців, на думку експертів, не виправдаються

Американський долар на валютному ринку України знову демонструє укріплення. Проте, попри сподівання українців щодо зниження цін на валюту, експерти цього падіння не прогнозують.

Як пише видання "КП в Україні", посилаючись на фінансового аналітика Олексія Куща, враховуючи ситуацію в Україні та у світі загалом, долар США просто не маж жодних шансів упасти в ціні.

"За шириною монетарного маневру та динамікою зростання відсоткових ставок долар битиме усі світові валюти. А якщо світова економіка скотиться у рецесію, це ще більше посилить позиції долара як надійного інструменту збереження коштів", — пояснив він.

На думку експерта, на сьогоднішній день жодної валютної альтернативи долара в Україні немає.

За його словами, у списку альтернатив американській валюті прийнято розглядати й золото, проте навіть на його ціну зараз сильно тисне той самий міцний долар.

Олексій Кущ відзначає, що поки американська валюта укріплюватиме свої позиції, національна українська гривня й надалі девальвуватиме.

"Вона б девальвувала і без війни, разом з усіма іншими валютами, тож війна стала лише додатковим чинником, хоч і досить вагомим. Щодо зміни голови НБУ, то, каже аналітик, ця обставина вплине на курс, так само як свого часу вплинула зміна Смолія на Шевченка. Тобто ніяк", — підсумував експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, на думку експертів, буде з американським доларом після перемоги України у війні з росією.

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