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Курс долара у жовтні міг бути 50 гривень – експерт пояснив, чому цього не сталося

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Курс долара поки буде стабільним
Курс долара поки буде стабільним

Вже зараз курс долара міг перевищувати 50 гривень.

Масована ракетна атака по Україні 10 і, частково, 11 жовтня, могла б серйозно знецінити гривню, правда найімовірніше лише тимчасово.

Як вважає економічний експерт Олексій Кущ, на міжбанківському валютному ринку завжди був сильний психологічний фактор, оскільки безготівковий курс легко качати в режимі електронних торгів. Після міжбанком зростають курси зазвичай у обмінниках і чорному ринку валют.

"Зараз у банків понад 250 млрд грн вільної ліквідності. Якби міжбанк працював — значна частина цих коштів була б уже там. Масований обстріл України російськими ракетами, загроза енергетичного блекауту — і курс на міжбанку вже відлетів би за 50 гривень", — наголошує своїй сторінці у соцмережах експерт.

Цьому сприяли б 250 млрд грн, які є у банків і могли б опинитися на міжбанківському валютному ринку. А їх використання для гри на курсі валют різко обвалили б гривню на тлі загроз окупантів критичній інфраструктурі України.

Проте фіксований курс долара до гривні не дав цим спекуляціям розвинутись, а міжнародна фінансова допомога допомагає НБУ своїми інтервенціями стабілізувати фіксований курс.

У самому НБУ заспокоюють – запасів валюти вистачить до кінця року.

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#НБУ #Гривня #Долар #Курс долара #Олексій Кущ