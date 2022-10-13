Курс доллара в октябре мог быть 50 гривен – эксперт объяснил, почему этого не случилось

Уже сейчас курс доллара мог превышать 50 гривен

Массированная ракетная атака по Украине 10 и, отчасти, 11 октября, могла бы серьезно обесценить гривну, правда вероятнее всего лишь временно.

Как считает экономический эксперт Алексей Кущ, на межбанковском валютном рынке всегда был силен психологический фактор, так как безналичный курс легко качать в режиме электронных торгов. Вслед за межбанком растут курсы обычно в обменниках и на черном рынке валют.

"Сейчас у банков более 250 млрд грн свободной ликвидности. Если бы межбанк работал — значительная часть этих средств была бы уже там. Массированный обстрел Украины российскими ракетами, угроза энергетического блекаута — и курс на межбанке уже улетел бы за 50 гривен", — подчеркивает на своей странице в соцсетях эксперт.

Этому бы поспособствовали 250 млрд грн, которые есть у банков и могли бы оказаться на межбанковском валютном рынке. А их использование для игры на курсе валют, резко бы обвалили гривну на фоне угроз оккупантов критической инфраструктуре Украины.

Однако фиксированный курс доллара к гривне не дал этим спекуляциям развиться, а международная финансовая помощь помогает НБУ своими интервенциями стабилизировать фиксированный курс.

В самом НБУ успокаивают – запасов валюты хватит до конца года.