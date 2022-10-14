Доллар в Украине дешеветь не будет? Чего ждать от валюты до конца года

В ближайшее время надежды украинцев, по мнению экспертов, не оправдаются

Американский доллар на валютном рынке Украины снова демонстрирует укрепление. Однако, несмотря на надежду украинцев по снижению цен на валюту, эксперты этого падения не прогнозируют.

Как пишет издание "КП в Украине", ссылаясь на финансового аналитика Алексея Куща, учитывая ситуацию в Украине и мире в целом, доллар США просто не имеет никаких шансов упасть в цене.

"По ширине монетарного маневра и динамике роста процентных ставок доллар будет бить все мировые валюты. А если мировая экономика скатится в рецессию, это еще больше усугубит позиции доллара как надежного инструмента сохранения средств", — пояснил он.

По мнению эксперта, на сегодняшний день никакой валютной альтернативы доллару в Украине нет.

По его словам, в списке альтернатив американской валюте принято рассматривать и золото, однако даже на его цену сейчас сильно давит тот самый крепкий доллар.

Алексей Кущ отмечает, что пока американская валюта будет укреплять свои позиции, национальная украинская гривна и дальше будет девальвировать.

"Она бы девальвировала и без войны, вместе со всеми другими валютами, поэтому война стала лишь дополнительным фактором, хоть и достаточно весомым. Что касается смены главы НБУ, то, говорит аналитик, это обстоятельство повлияет на курс, равно как в свое время повлияла смена Смолия на Шевченко. То есть никак", — подытожил эксперт.

Ранее Телеграф сообщал, что, по мнению экспертов, будет с американским долларом после победы Украины в войне с россией.

Также напомним, стоит ли украинцам ждать дефицит наличного доллара.