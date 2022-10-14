Курс доллара – банки могут обрушить курс гривны

Сотни миллиардов гривен могут очутиться на валютном рынке

Стабильности национальной валюты грозит наличие свободных средств украинских банков, которые те не могут вложить куда-либо и держать на корреспондентских счетах и в ценных бумагах НБУ.

По словам главы совета Нацбанка Украины Богдана Данилишина, объем ликвидности банковского сектора Украины сегодня составляет порядка 350 млрд грн.

"Основным фактором увеличения банковской ликвидности продолжают выступать расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты несколько ограничивала рост объема свободной ликвидности в банковской системе", — пишет на своей странице в соцсети эксперт.

По мнению экономического эксперта Алексея Куща, вся эта масса "лишних" гривен банков могла бы перетечь на валютный рынок и попросту обрушить курс нацвалюты до 50 гривен за доллар уже к середине октября. Особенно на фоне массовых ракетных ударов оккупантов по Украине. Ситуацию спас фиксированный курс доллара, а также финансовая помощь западных партнеров.

С другой стороны, инструментом некоей "очистки" экономики от излишней ликвидности и "лишней" гривны могли бы стать облигации государственного внутреннего займа. Пока их сдерживают низкая доходность по ним, в среднем 12-14% годовых, при учетной ставке НБУ в 25% и ставке по депозитным сертификатам Нацбанка в 23%.

По мнению банкиров можно ожидать роста ставок по размещению ОВГЗ от Минфина до минимум 16% годовых.