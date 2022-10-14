Банки ждут роста ставок по ОВГЗ – смогут ли украинцы на этом заработать

Инвестировать в облигации может стать выгодно, но при одном условии

Выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) стал одним из способов легализовать эмиссию гривны для финансирования расходов госбюджета, но в настоящий момент их покупают хуже, поскольку ставки доходности ОВГЗ на вторичном рынке, в зависимости от срока погашения облигаций, в 1,5-2 раза выше, чем на первичном рынке.

Об этом сообщила Татьяна Путинцева, председатель правления АО "Коммерческий Индустриальный Банк". По ее словам с марта по октябрь Кабмин заплатил по облигациям на 54 млрд грн больше чем получил от их размещения.

"Говорить о том, что в октябре-ноябре будет сформирована тенденция к выравниванию привлеченных и уплаченных за ОВГЗ средств можно только при условии, когда Министерство финансов предложит более привлекательные ставки доходности на первичных размещениях гривневых ОВГЗ, или НБУ снизит привлекательность депозитных сертификатов", — считает глава банка.

Как указала Татьяна Путинцева, основная активность инвесторов сосредоточена на вторичном рынке ОВГЗ, где доходность существенно выше предложенной Министерством финансов на первичных размещениях.

Изменить эту ситуацию, считает эксперт, может рост доходности первичного размещения облигаций на 30%. Так, если минимальная доходность ОВГЗ сегодня равна 12%, ее необходимо поднять хотя бы на треть – до 16%.

Невозможность продать ОВГЗ из-за низких ставок может привести к эмиссии гривен и падению курса национальной валюты.