Банки чекають зростання ставок по ОВДП – чи зможуть українці на цьому заробити

Інвестувати в облігації може стати вигідно, але за однієї умови

Випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) став одним із способів легалізувати емісію гривні для фінансування видатків держбюджету, але зараз їх купують гірше, оскільки ставки прибутковості ОВДП на вторинному ринку, залежно від терміну погашення облігацій, у 1,5-2 рази вище, ніж первинному ринку.

Про це повідомила Тетяна Путінцева, голова правління АТ "Комерційний індустріальний банк". За її словами, з березня по жовтень Кабмін заплатив за облігаціями на 54 млрд грн більше, ніж отримав від їх розміщення.

"Говорити про те, що у жовтні-листопаді буде сформована тенденція до вирівнювання залучених та сплачених за ОВДП коштів можна лише за умови, коли Міністерство фінансів запропонує привабливіші ставки прибутковості на первинних розміщеннях гривневих ОВДП, або НБУ знизить привабливість депозитних сертифікатів", — вважає голова банку.

Як зазначила Тетяна Путінцева, основна активність інвесторів зосереджена на вторинному ринку ОВДП, де дохідність суттєво вища за запропоновану Міністерством фінансів на первинних розміщеннях.

Змінити цю ситуацію, вважає експерт, може зростання прибутковості первинного розміщення облігацій на 30%. Тож якщо мінімальна дохідність ОВДП сьогодні дорівнює 12%, її необхідно підняти хоча б на третину – до 16%.

Неможливість продати ОВДП через низькі ставки може призвести до емісії гривень та падіння курсу національної валюти.