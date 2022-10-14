Курс долара – банки можуть обрушити курс гривні

Сотні мільярдів гривень можуть опинитися на валютному ринку

Стабільності національної валюти загрожує наявність вільних коштів українських банків, які ті не можуть вкласти кудись і тримати на кореспондентських рахунках та у цінних паперах НБУ.

За словами голови ради Нацбанку України Богдана Данилишина, обсяг ліквідності банківського сектору України сьогодні становить близько 350 млрд. грн.

"Основним фактором збільшення банківської ліквідності продовжують виступати витрати на Єдиний казначейський рахунок Уряду, тоді як чистий продаж Національним банком іноземної валюти дещо обмежував зростання обсягу вільної ліквідності в банківській системі", — пише на своїй сторінці в соцмережі експерт.

На думку економічного експерта Олексія Куща, вся ця маса "зайвих" гривень банків могла б перетекти на валютний ринок і просто обрушити курс нацвалюти до 50 гривень за долар уже до середини жовтня. Особливо на тлі масових ракетних ударів окупантів по Україні. Ситуацію врятував фіксований курс долара та фінансова допомога західних партнерів.

З іншого боку, інструментом якогось "очищення" економіки від зайвої ліквідності та "зайвої" гривні могли б стати облігації державної внутрішньої позики. Поки що їх стримують низька прибутковість за ними, в середньому 12-14% річних, за облікової ставки НБУ 25% і ставки за депозитними сертифікатами Нацбанку 23%.

На думку банкірів очікується зростання ставок з розміщення ОВДП від Мінфіну до мінімуму 16% річних.