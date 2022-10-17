Долар по 50? Українцям пояснили, в якому випадку курс поповзе вгору

Експерт пояснив, що може повпливати на доларові ціни

На тлі посилених масованих ударів по мирним українським містам з боку сусідньої росії, розцінки на валюту в Україні можуть поповзти догори. Зокрема, на думку експертів, американський долар може здорожчати чи не до 50 гривень.

Відповідну інформацію для видання "Уніан" повідомив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, відзначивши, що при умові, що курс таки злетить угору, це дасть поштовх для так званого спекулятивного стрибка, на якому спекулянти на ринку готівкового долара зможуть добре заробити.

"Гривня може впасти і до рівня 50 гривень за долар, але це буде спекулятивний стрибок, який можна буде використовувати тільки на користь міняв або банків …Продавати валюту за високим курсом будуть, а ось купувати будуть тільки з високим спредом, тому, що офіційний курс гривні не впаде", — пояснив експерт.

Що стосується ситуації на готівковому ринку України, то у порівнянні з попереднім днем вона залишилася стабільною. Ціна на валюту утрималася на недільних позначках. Так, згідно з даними фінансового порталу "Мінфін", американський долар у понеділок, 17 жовтня, під час купівлі обійдеться українцям у 40,70 гривень. Водночас продаж упродовж сьогоднішньої доби коштуватиме 40,85 гривень за один долар.

Якщо розглянути ціни на євро, то вони частково просіли у порівнянні з учорашніми. "Чорний" євро в обмінниках у перший робочий день тижня під час купівлі буде вартувати 38,80 гривень, продаж — 39,10 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські банки можуть вже найближчим часом можуть обвалити курс національної валюти.

Також нагадаємо, чи буде американський долар стабільним до кінця 2022 року.