Чи буде долар стабільним? Експерт дав прогноз до кінця року

Кінець року може заспокоїти українців курсом долара

Стабільність долара, що встановилася на валютному ринку, швидше за все триватиме до кінця року, тому навряд чи за американську валюту проситимуть понад 42 гривні.

Так вважає економічний експерт Данило Монін. На його думку, цьому сприятиме економічна допомога, яку західні партнери обіцяють дати у розмірі $11 млрд: 4,5 млрд доларів від США, дешевий кредит від ЄС у 5 млрд євро та 1,3 млрд від МВФ.

Монін стверджує, що цих грошей має вистачити щоб закінчити 2022 фінансовий рік. Можлива лише одна проблема — 201 млрд. гривень для компенсації ціни 8000 гривень за газ для населення. Про це просить "Нафтогаз", але чим цей напрямок фінансуватиметься, поки що незрозуміло.

"Якщо нам прийде до кінця року "фінансове плече" у розмірі 11 млрд, то курс долара тоді цілком може утриматися на рівні 42 гривень. Зараз курс все ще під тиском, бо міжбанк показує, що НБУ продовжує зливати резерви. У перший тиждень жовтня цей злив резервів зменшився з 876 млн до 640 млн, що загалом так багато, але все одно дає можливість поки що НБУ тримати курс офіційний 36,57", — підсумовує Данії Монін.

Тим часом у жовтні курс долара все ще може піднятися до 50 гривень.