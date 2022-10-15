Будет ли доллар стабилен? Эксперт дал прогноз до конца года

Конец года может успокоить украинцев курсом доллара

Стабильность доллара, установившаяся на валютном рынке, скорее всего продлится до конца года, так что вряд ли за американскую валюту будут просить более 42 гривен.

Так считает экономический эксперт Даниил Монин. По его мнению, этому поспособствует экономическая помощь, которую западные партнеры обещают дать в размере $11 млрд: 4,5 млрд долларов от США, дешевый кредит от ЕС в 5 млрд евро и 1,3 млрд от МВФ.

Монин утверждает, что этих денег должно хватить чтобы закончить 2022-й финансовый год. Возможна лишь одна проблема — 201 млрд гривен для компенсации цены 8000 гривен по газу для населения. Об этом просит "Нафтогаз", но чем данное направление будет финансироваться, пока непонятно.

"Если нам придет до конца года "финансовое плечо" в размере 11 млрд, то курс доллара тогда вполне может удержаться на уровне 42 гривен. Сейчас курс все еще под давлением, ибо межбанк показывает, что НБУ продолжает сливать резервы. В первую неделю октября этот слив резервов уменьшился с 876 млн до 640 млн, что в целом итак много, но все равно дает возможность пока НБУ держать курс официальный 36,57", — заключает Дании Монин.

Тем временем в октябре курс доллара все еще может подняться до 50 гривен.