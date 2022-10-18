Курс доллара будет только расти – бизнес ожидает девальвации гривны

Однако в целом бизнес в свои оценках весьма оптимистичен

Две трети опрошенных НБУ украинских бизнесменов не верят в способность гривны ревальвировать, то есть укрепится по отношению к доллару и прогнозируют ее дальнейшее падение.

Такие результаты показал опрос НБУ руководителей предприятий, из которых 67% уверены в дальнейшем падении обменного курса гривны по отношению к доллару.

Правда при этом бизнес подходит достаточно оптимистично к этому падению, и считает, что за будущие 12 месяцев это падение составит 3-3,5 гривны в сравнении с нынешним курсом – до 44 гривен за доллар.

"Ухудшение курсовых ожиданий можно частично объяснить июльской корректировкой официальной курса гривны и фиксацией его на новом уровне из-за укрепления доллара к другим валютам", — подчеркнули в НБУ.

Девальвация гривны наряду с войной будет главным фактором инфляции, которую бизнес ожидает на уровне 25%-30% в ближайшие 12 месяцев.

Обесценивание гривны объясняется не только войной с рф, но и общемировой тенденцией при которой ситуация в экономике других стран гораздо хуже, чем в США, и их валюта будет девальвировать в сравнении с заокеанской. Все это в итоге приведет к тому, что капиталы из других стран, в том числе Украины, будут "утекать" в доллары.

По этой причине уже этой осенью как считает экономический эксперт Алексей Кущ, курс доллара может составить от 42 до 45 гривен.