Курс долара тільки зростатиме – бізнес очікує девальвації гривні

Проте загалом бізнес у своїх оцінках дуже оптимістичний

Дві третини опитаних НБУ українських бізнесменів не вірять у здатність гривні ревальвувати, тобто зміцниться по відношенню до долара та прогнозують її подальше падіння.

Такі результати показало опитування НБУ керівників підприємств, з яких 67% впевнені у подальшому падінні обмінного курсу гривні щодо долара.

Щоправда, при цьому бізнес підходить досить оптимістично до цього падіння, і вважає, що за майбутні 12 місяців це падіння становитиме 3-3,5 гривні в порівнянні з нинішнім курсом – до 44 гривень за долар.

"Погіршення курсових очікувань можна частково пояснити липневим коригуванням офіційного курсу гривні та фіксацією його на новому рівні через зміцнення долара до інших валют", — наголосили в НБУ.

Девальвація гривні поряд з війною буде головним фактором інфляції, на яку бізнес очікує на рівні 25%-30% у найближчі 12 місяців.

Знецінення гривні пояснюється не тільки війною з Росії, а й загальносвітовою тенденцією, при якій ситуація в економіці інших країн набагато гірша, ніж у США, і їхня валюта девальвуватиме в порівнянні з заокеанською. Все це в результаті призведе до того, що капітали з інших країн, зокрема України, "витікатимуть" у долари.

З цієї причини вже цієї осені, як вважає економічний експерт Олексій Кущ, курс долара може становити від 42 до 45 гривень.