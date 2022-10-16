Курс долара в Україні: в яку валюту краще вкладатися найближчим часом

Вигідним може стати вкладення не лише у долар

Хоча курсу долара у жовтні обіцяють неминуче зростання, на думку багатьох експертів, він буде досить плавним. Проте в цілому долар, як і раніше, залишиться самої привабливою валютою для інвестицій.

За словами економічного експерта Олексія Куща, курс долара зростатиме, оскільки ситуація в економіці інших країн набагато гірша, ніж у США, і їхня валюта девальвуватиме порівняно із заокеанською.

Все це в результаті призведе до того, що капітали з інших країн, зокрема України, "витікатимуть" у долари. Крім того, українською валютою б’є ще й фактор війни, відтік грошей до Європи на утримання українських біженців та енергетичний шок. А допомагає міжнародна фінансова допомога.

Все це, за словами експерта, веде до того, що ослаблення гривні буде не різким та лавиноподібним, а поступовим. Наприклад, 50 грн за долар у жовтні ми явно не побачимо, а ось 42-45 гривень — цілком імовірно.

Втім, можна вкласти частину вільних грошей і в євро, хоча на відновлення його курсу доведеться чекати як мінімум 3-4 роки, підкреслює Олексій Кущ.

Можна спробувати вкластися у долар для спекуляцій, але це буде серйозним ризиком. Наприклад, його курс може зрости до 50 гривень, але на дуже короткий термін, і це буде результатом спекуляцій, спричинених можливим ракетним обстрілом України з боку окупантів.