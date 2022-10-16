Курс доллара в Украине: в какую валюту лучше вкладываться в ближайшее время

Выгодным может стать вложение не только в доллар

Хотя курсу доллара в октябре обещают неминуемый рост, по мнению многих экспертов он будет довольно плавным. Однако в целом доллар по-прежнему останется самой привлекательной валютой для инвестиций.

По словам экономического эксперта Алексея Куща, курс доллара будет расти, поскольку ситуация в экономике других стран гораздо хуже, чем в США, и их валюта будет девальвировать в сравнении с заокеанской.

Все это в итоге приведет к тому, что капиталы из других стран, в том числе Украины, будут "утекать" в доллары. Кроме того, по украинской валюте бьет еще и фактор войны, отток денег в Европу на содержание украинских беженцев и энергетический шок. А помогает международная финансовая помощь.

Все это, по словам эксперта, ведет к тому, что ослабление гривны будет не резким и лавинообразным, а постепенным. К примеру, 50 грн за доллар в октябре мы явно не увидим, а вот 42-45 гривен — вполне вероятно.

Впрочем, можно вложить часть свободных денег и в евро, хотя восстановления его курса придется ждать как минимум 3-4 года, подчеркивает Алексей Кущ.

Можно попробовать вложиться в доллар для спекуляций, но это будет серьезным риском. К примеру, его курс может вырасти до 50 гривен, но на весьма короткий срок, и это будет результатом спекуляций, вызванных возможным ракетным обстрелом Украины со стороны оккупантов.