Курс доллара на наличном рынке: украинцам озвучили прогноз на неделю

Преодолеть резкие скачки доллара удалось благодаря достаточному количеству валюты

В Украине курс доллара на черном рынке остается в пределах до 41 грн, несмотря на ракетные удары по инфраструктуре. Это означает, что психологическое влияние ЧП на экономику оказалось не таким значительным.

Такое мнение высказала директор департамента казначейский операций Юнексбанка Анна Золотько в комментарии "24 каналу". Она отметила, что предыдущая атака россии вызвала курсовый всплеск, но он был кратковременным. Стабильность валюты обеспечило в том числе и достаточное количество налички.

Как рассказала Золотько, дефицит долларовых банкнот преодолели окончательно, как минимум по состоянию на первую половину октября. Если информ пространство на это неделе будет более-менее спокойным, курс на черным рынке будет около 40,6 — 41,6 грн за доллар США.

По сравнению с предыдущим днем курс доллара на наличном рынке изменился незначительно. По данным сайта "Минфин" почти прежним остался и курс наличного евро.

Курс валют в Украине

Ранее "Телеграф" сообщал, что на курс доллара влияют проблемы в энергетическом секторе и это может вызвать рост стоимости валюты до 45 грн уже в ближайшее время. Аналитики расходятся во мнении, подскочит ли доллар к Новому году до 50 грн.