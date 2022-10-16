Доллар на черном рынке снова пополз вверх: ждать ли обвала гривны

Гривна будет проседать из-за нескольких факторов сразу, и не последний из них — война с россией

В Украине вновь начинает подниматься стоимость доллара США на черном рынке, как и прогнозировали многие экономисты. На утро воскресенья, 16 октября, американская валюта в продаже стоит 40,90 гривен (среднее значение), что на 10 копеек дороже, чем в предыдущий финансовый день.

По мнению экономического эксперта Алексея Куща, такой процесс будет лишь продолжаться, ведь экономика других стран, включая Украину, намного слабее, чем в Штатах, а поэтому национальная валюта более склонна к девальвации. В комментарии "Телеграфу" он подчеркнул, что помимо фактора войны, на курс доллара в нашей стране влияет также отток денег за границу и проблемы в энергетическом секторе.

Кущ уверяет, что резкого обрушения гривны не будет, но до конца октября она способна преодолеть новые границы. До 50 гривен планка подняться не должна, но в пределах 42-45 гривен остановиться вполне способна.

Нельзя не сказать, что ситуация с курсом наличного доллара в украинских обменниках этого не подтверждает. Так, по данным сайта "Минфин", при продаже за доллар 16 октября в среднем просят 40,90 грн. Во время покупки валюта будет немного дешевле — 40,70 грн.

Курс доллара на черном рынке Украины 16.10.2022

Также изменилась и стоимость евро — тоже в сторону подорожания. Если вы покупаете, то в среднем курс равен 38,84 грн. В случае продажи готовьтесь к цене на уровне 39,10 грн.

Как с курсом обстоят дела в украинских банках, узнавайте из инфографик ниже:

Курс доллара в банках Украины 16 октября

Курс евро в банках Украины 16 октября

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что может произойти с американской валютой в Украине уже до конца 2022 года. Свой прогноз озвучил эксперт Даниил Монин.