Курс долара на готівковому ринку: українцям озвучили прогноз на тиждень

Подолати різкі стрибки долара вдалося завдяки достатній кількості валюти

В Україні курс долара на чорному ринку залишається в межах до 41 грн, попри ракетні удари по інфраструктурі. Це означає, що психологічний вплив НП на економіку виявився не таким значним.

Таку думку висловила директор департаменту казначейських операцій Юнексбанку Анна Золотько у коментарі "24 каналу". Вона зазначила, що попередня атака росії викликала курсовий сплеск, але він був короткочасним. Стабільність валюти забезпечило навіть достатню кількість готівки.

Як розповіла Золотько, дефіцит доларових банкнот подолали остаточно, як мінімум, станом на першу половину жовтня. Якщо інформаційний простір цього тижня буде більш-менш спокійним, курс на чорному ринку буде близько 40,6 — 41,6 грн за долар США.

Порівняно з попереднім днем курс долара на готівковому ринку незначно змінився. За даними сайту "Мінфін", майже колишнім залишився і курс готівкового євро.

Курс валют в Україні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на курс долара впливають проблеми в енергетичному секторі, і це може спричинити зростання вартості валюти до 45 грн вже найближчим часом. Аналітики розходяться на думці, чи долар до Нового року підскочить до 50 грн.