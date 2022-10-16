Долар на чорному ринку знову поповз нагору: чи чекати на обвал гривні

Гривня просідатиме через кілька факторів відразу, і не останній з них — війна з росією

В Україні знову починає підніматися вартість долара США на чорному ринку, як і прогнозували багато економістів. На ранок неділі, 16 жовтня, американська валюта у продажу коштує 40,90 гривень (середнє значення), що на 10 копійок дорожче, ніж попереднього фінансового дня.

На думку економічного експерта Олексія Куща, такий процес триватиме й надалі, адже економіка інших країн, включаючи Україну, набагато слабша, ніж у Штатах, а тому національна валюта схильніша до девальвації. У коментарі "Телеграфу" він наголосив, що крім фактора війни, на курс долара в нашій державі впливає також відтік грошей за кордон та проблеми в енергетичному секторі.

Кущ запевняє, що різкого обвалення гривні не буде, але до кінця жовтня вона здатна подолати нові кордони. До 50 гривень планка піднятися не повинна, але в межах 42-45 гривень зупинитись цілком здатна.

Не можна не сказати, що ситуація із курсом готівкового долара в українських обмінниках цього не підтверджує. Так, за даними сайту Мінфін, при продажу за долар 16 жовтня в середньому просять 40,90 грн. Під час купівлі валюта буде дешевшою — 40,70 грн.

Курс долара на чорному ринку України 16.10.2022

Також змінилася і вартість євро – теж у бік подорожчання. Якщо ви купуєте, то в середньому курс дорівнює 38,84 грн. У разі продажу готуйтеся до ціни на рівні 39,10 грн.

Як з курсом справи в українських банках, дізнавайтеся з інфографік нижче:

Курс долара у банках України 16 жовтня

Курс євро у банках України 16 жовтня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що може статися з американською валютою в Україні вже до кінця 2022 року. Свій прогноз озвучив експерт Данило Монін.