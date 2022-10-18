Доллар будет дорожать, но постепенно: в какую валюту украинцам лучше вкладывать свободные средства

Эксперт рассказал, что будет с долларом в ближайшее время

Несмотря на прогнозы аналитиков относительно неизбежного роста цен на валюту в стране, он, если и будет, будет происходить очень плавно. В то же время, несмотря на подорожание, доллар все равно станет самой привлекательной валютой для украинцев в плане инвестиций.

Как рассказал экономический эксперт Алексей Кущ, американская валюта будет расти, ведь ситуация в экономике других стран гораздо хуже, чем в США, и их валюта будет девальвировать по сравнению с заокеанской. В результате такая ситуация может повлечь за собой то, что капиталы из других стран, в частности Украины, будут "утекать" в доллары.

Также специалист добавил, что национальная украинская валюта страдает и из-за войны, ведь отток денег в Европу на содержание украинских беженцев и энергетический шок из-за систематических мощных ракетных обстрелов критической инфраструктуры городов.

"Это, ведет к тому, что ослабление гривны будет не резким и лавинообразным, а постепенным. К примеру, 50 грн за доллар в октябре мы явно не увидим, а вот 42-45 грн — вполне вероятно", — пояснил он.

Кущ также добавил, что украинцы могут вложить свободные средства и в евро, добавив, что на возобновление курса в Украине уйдет не менее 3-4 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, в каком случае цены на валюту могут поползти вверх уже в ближайшее время.

Также напомним, будет ли американский доллар стабилен до конца 2022 года.