Долар дорожчатиме, але поступово: в яку валюту українцям краще вкладати вільні кошти

Експерт розповів, що буде з доларом найближчим часом

Попри прогнози аналітиків щодо неминучого зростання цін на валюту в країні, воно, якщо і буде, то відбуватиметься дуже плавно. Водночас, незважаючи на здорожчання, долар все одно буде найпривабливішою валютою для українців у плані інвестицій.

Як розповів економічний експерт Олексій Кущ, американська валюта зростатиме, адже ситуація в економіці інших країн набагато гірша, ніж у США, і їхня валюта девальвуватиме у порівнянні з заокеанською. У результаті така ситуація може потягнути за собою те, що капітали з інших країн, зокрема України, "витікатимуть" у долари.

Також спеціаліст додав, що по національна українська валюта страждає й через війну, адже відтік грошей до Європи на утримання українських біженців та енергетичний шок через систематичні потужні ракетні обстріли критичної інфраструктури міст.

"Це, веде до того, що ослаблення гривні буде не різким і лавиноподібним, а поступовим. Наприклад, 50 грн за долар у жовтні ми явно не побачимо, а ось 42-45 грн — цілком імовірно", — пояснив він.

Кущ також додав, що українці можуть вкласти вільні кошти й у євро, додавши, що на відновлення курсу в Україні піде не менше 3-4 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в якому випадку ціни на валюту можуть поповзти угору вже найближчим часом.

Також нагадаємо, чи буде американський долар стабільним до кінця 2022 року.