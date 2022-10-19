У якій валюті безпечніше тримати збереження? Українцям дали пораду

На американську валюту попит все росте

На тлі постійних змін в інформаційному просторі країни курс валют суттєво дестабілізувався. Тож наразі можна побачити, що наприклад, європейська валюта слабне. Однак, долар навпаки тільки міцнішає. Тобто хоча є всі причини купувати євро і тримати свої кошти саме в них, цього не треба робити.

Про це розповів експерт з економічних питань Олег Пендзин у коментарі для "24 каналу". За його словами, співвідношення валют – це те саме, що й ринок м'яса, зерна чи нафти. Тобто є попит, є й пропозиція. Люди, які хочуть купити долар, – це те саме, що "вони прийдуть і хотітимуть купити хліб". Валюта в цій пропозиції виступає, як товар. Від цього і слід відштовхуватися при вирішенні питання, як тримати гроші.

"Що робиться на даний момент з економікою Єврозони, яка імітує євро та у якій відбувається війна, ще й енергетична криза? Вона стагнує, тобто різко росте собівартість європейської продукції, тому що дуже дорогі енергоносії. Є велика небезпека через важку зиму. У такі ситуації інвестори витягають свої кошти з євро і перекладають в інші валюти. Долар зараз є найбільш стабільною та передбачуваною валютою. Відтак, на долар росте попит, на євро – зменшується", — зазначив експерт.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, українцям розповіли, яким буде курс валют найближчим тижнем. Експертка Анна Золотько вважає, що на гривню не так сильно вплинуть події на війні.