Долар на чорному ринку дорожчатиме? Експерт розповів, що буде з курсом до кінця року

Розвиток бойових дій в країні на психологічні настрої громадян найбільше впливають на валютну ситуацію

Попри нестабільну ситуацію, котра останнім часом спостерігається на валютному ринку України, експерти переконані, що ціни на валюту й далі зростатимуть, проте без різких стрибків і не суттєво. Що стосується факторів, які впливають на валютні стрибки, то дотепер одним з найвпливовіших залишається перебіг воєнних дій в країні.

Відповідну інформацію озвучив директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко, відзначивши, що бої українців з окупаційною армією й надалі впливатимуть на курс валют в Україні.

За словами експерта, ціни на долар й надалі коливатимуться, проте в межах 3%. Таким чином, курс заокеанської валюти в країні до кінця року, скоріше за все, утримуватиметься на позначках від 40,5-44 гривень за один долар.

"Є підстави вважати, що до кінця року НБУ вдасться утримати національну валюту від різких коливань. Проте обсяги валютних інтервенцій НБУ навряд чи суттєво зростуть. Іншими словами, ситуація станом на сьогодні, ймовірно, збережеться до кінця року: попит і пропозиція валют будуть більш-менш збалансованими, коливання курсу гривні будуть у межах 3%", — пояснив він.

Крім того, Марченко додав, що відповідний прогноз є орієнтованим, адже точно спрогнозувати те, що надалі відбуватиметься в крайні вкрай важко. Ситуація на валютному ринку й надалі буде невизначеною, адже на неї сильно впливає перебіг бойових дій з росіянами. За словами фінансового аналітика, саме війна є головним фактором, який на сьогоднішній день впливає на курс. Не менш важливою причиною, котра тягне за собою здорожчання, на думку Марченка, є соціально-психологічний настрій українців, який лише погіршився через посилення обстрілів з боку росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи варто на думку експертів чекати на здорожчання американського долара до позначки у 50 гривень.

Також нагадаємо, що буде з цінами на валюту на українському ринку до кінця 2022 року.