Курс долара на чорному ринку може зрости: названі терміни та причини

Вартість валюти в Україні перебуває під впливом військового чинника

Чекати на серйозне зміцнення гривні та здешевлення долара не варто, вважають експерти. Як мінімум — поки що йде війна. Багато залежить від ситуації з експортом, у тому числі й зерна, допомоги Україні від міжнародних організацій та рішення НБУ щодо офіційного курсу.

Як зазначив "Фокусу" керівник аналітичного відділу Міжнародної Академії Біржової Торгівлі Андрій Шевчишин, Нацбанк може змінити курс на міжбанку, але "у вільне плавання" його не відправлять. Якщо курс на міжбанку підвищиться, готівковий долар також зросте в ціні.

Імовірність того, що до Нового року протримається курс у межах 40,5-44 грн за долар США, дуже висока. Директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко припускає коливання гривні в межах 3%, але зазначає, що головний фактор впливу на валюту — події на фронті та відповідно "соціально-психологічний настрій громадян", особливо під впливом терору Росії.

На 23 жовтня курс долара на готівковому ринку становить 40,4/40,55 грн. Курс євро — 38,8/39,09 грн.

Курс валют в Україні на 23 жовтня

Раніше "Телеграф" публікував думку експерта Анни Золотько, яка вважає, що вартість долара може зрости через підвищення попиту, пов’язаного зі зніманням депозитів. У листопаді девальвації не очікується через приплив валюти в країну та ще низку факторів.