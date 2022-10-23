Доллар на черном рынке будет дорожать? Эксперт рассказал, что будет с курсом до конца года

Развитие боевых действий в стране на психологические настроения граждан оказывают большое влияние на валютную ситуацию

Несмотря на нестабильную ситуацию, которая в последнее время наблюдается на валютном рынке Украины, эксперты убеждены, что цены на валюту все же будут и дальше расти, однако без резких скачков и не существенно. Что касается факторов, влияющих на валютные скачки, то до сих пор одним из самых влиятельных остается ход военных действий в стране.

Соответствующую информацию озвучил директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, отметив, что бои украинцев с оккупационной армией и дальше будут влиять на курс валют в Украине.

По словам эксперта, цены на доллар и дальше будут колебаться, однако в пределах 3%. Таким образом, курс заокеанской валюты в стране до конца года, скорее всего, удерживается на отметках от 40,5-44 гривен за один доллар.

"Есть основания считать, что до конца года НБУ удастся удержать национальную валюту от резких колебаний. Однако объемы валютных интервенций НБУ вряд ли существенно возрастут. Другими словами, ситуация по состоянию на сегодняшний день, вероятно, сохранится до конца года: спрос и предложение валют будут более- менее сбалансированными, колебания курса гривны будут в пределах 3%", — пояснил он.

Кроме того, Марченко добавил, что соответствующий прогноз ориентирован, ведь точно спрогнозировать то, что в дальнейшем будет происходить крайне сложно. Ситуация на валютном рынке и дальше будет неопределенной, ведь на нее сильно влияет ход боевых действий с россиянами. По словам финансового аналитика, именно война является главным фактором, на сегодняшний день влияющим на курс. Не менее важной причиной, которая влечет за собой подорожание, по мнению Марченко, является социально-психологическое настроение украинцев, которое только ухудшилось из-за усиления обстрелов со стороны россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, стоит ли по мнению экспертов ждать подорожания американского доллара до отметки в 50 гривен.

Также напомним, что будет с ценами на валюту на украинском рынке до конца 2022 года.