Курс доллара на черном рынке может вырасти: названы сроки и причины

Стоимость валюты в Украине находится под влиянием военного фактора

Ждать серьезного укрепления гривны и удешевления доллара не стоит, считают эксперты. Как минимум — пока идет война. Многое зависит от ситуации с экспортом, в том числе и зерна, помощи Украине от международных организаций и решения НБУ про официальный курс.

Как отметил "Фокусу" руководитель аналитического отдела Международной Академии Биржевой Торговли Андрей Шевчишин, Нацбанк может изменить курс на межбанке, но "в свободное плавание" его не отправят. Если курс на межбанке повысится — наличный доллар также вырастет в цене.

Вероятность того, что до Нового года продержится курс в рамках 40,5-44 грн за доллар США весьма высока. Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко допускает колебания гривны в пределах 3%, но отмечает, что главный фактор влияния на валюту — события на фронте и соответственно "социально-психологическое настроение граждан", особенно под влиянием террора россии.

На 23 октября курс доллара на наличном рынке составляет 40,4 / 40,55 грн. Курс евро — 38,8 / 39,09 грн.

Курс валют в Украине на 23 октября

Ранее "Телеграф" публиковал мнение эксперта Анны Золотько, которая считает, что стоимость доллара может возрасти из-за повышения спроса, связанного со съемом депозитов. В ноябре девальвации не ожидается из-за притока валюты в страну и еще ряда факторов.