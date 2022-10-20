Доллар укрепляет позиции: чего ожидать от курса после смены главы НБУ

От первых шагов Пышного может зависеть углубление или решение некоторых курсовых проблем

Недавно был назначен новый глава Национального банка Украины Андрей Пышный, так что возможно, что в ближайшее время можно будет увидеть определенные изменения, в том числе и на валютном рынке. Сейчас курс валют не так уж плох в условиях полномасштабной войны и оккупации некоторых украинских регионов. Однако такие факторы, как увеличение эмиссии и отсутствие большого количества ввоза крупными экспортерами валютной выручки могут усугубить экономические проблемы.

Об этом говорится на официальном сайте Минфина. Как отмечается, также на курс валют оказывает значительное влияние ее покупка населением для дальнейшего размещения на депозит, и такая тенденция продолжает набирать обороты. Все эти факторы могут привести к девальвации национальной валюты.

"Вероятнее всего, альтернативы постепенной девальвации гривны для сглаживания экономических и финансовых перекосов в военное время новый руководитель Нацбанка не найдет. Напомню, что в проекте госбюджета в следующем году заложен среднегодовой курс 42,2 гривны за доллар и 50 гривен за доллар — на декабрь следующего года". И это строгая реальность, а не просто расчеты правительства. Главное — провести такую девальвацию плавно, чтобы максимально нивелировать спекулятивную составляющую и нанести при этом минимально возможные потери сбережениям населения», — говорится в публикации.

На четверг, 20 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 36,57 грн за доллар. Курс валюты в США вырос на 0 коп.

Курс евро установлен на уровне 35,76 грн за евро. Он снизился на 18 коп.

Курс валют в Украине 20 октября

Курс доллара в банках Украины 20 октября

Курс евро в банках Украины 20 октября

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинские бизнесмены прогнозируют дальнейшее падение национальной валюты. Бизнес ожидает резкой инфляции в Украине.