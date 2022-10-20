Долар укріплює позиції: чого очікувати від курсу після зміни голови НБУ

Від перших кроків Пишного може залежати поглиблення або ж розв'язання деяких курсових проблем

Нещодавно був призначений новий голова Національного банку України Андрій Пишний, тож можливо, що найближчим часом можна буде побачити певні зміни у тому числі й на валютному ринку. Наразі курс валют не такий вже й поганий в умовах повномасштабної війни й окупації деяких українських регіонів. Проте, такі фактори, як збільшення емісії й відсутність великої кількості ввезення великими експортерами валютної виручки можуть поглибити економічні проблеми.

Про це йдеться на офіційному сайті Мінфіну. Як зазначається, також на курс валют значно впливає її купівля населенням для подальшого розміщення на депозит, і така тенденція продовжує набирати обертів. Усі ці фактори можуть призвести до девальвацї національної валюти.

"Найімовірніше, альтернативи поступової девальвації гривні для згладжування економічних та фінансових перекосів у воєнний час новий керівник Нацбанку не знайде. Нагадаю, що у проєкті держбюджету наступного року закладено середньорічний курс 42,2 гривні за долар та 50 гривень за долар — на грудень наступного року. І це — сувора реальність, а не просто розрахунки уряду. Головне — провести таку девальвацію плавно, щоб максимально нівелювати спекулятивну складову та завдати при цьому мінімально можливих втрат заощадженням населення", — йдеться в публікації.

На четвер, 20 жовтня, Національный банк України встановив офиційний курс гривні до американського долара на рівні 36,57 грн за долар. Курс валюти США зріс на 0 коп.

Курс євро встановлено на рівні 35,76 грн за євро. Він знизився на 18 коп.

Курс валют в Україні 20 жовтня

Курс долара в банках України 20 жовтня

Курс євро в банках України 20 жовтня

Як повідомляв "Телеграф" раніше, українські бізнесмени прогнозують подальше падіння національної валюти. Бізнес очікує різку інфляцію в Україні.