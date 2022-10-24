Доллар будет дорожать: сколько он может стоить на черном рынке в ближайшее время

Резкого подорожания доллара ждать не стоит, однако цена на валюту будет расти

Несмотря на относительно стабильную ситуацию, которая в последнее время наблюдается на валютном рынке Украины, уже к концу октября курс американской валюты может подскочить до 42-45 гривен за один "зеленый".

Соответствующую информацию озвучил экономический эксперт Алексей Кущ, отметив, что украинцам точно следует ожидать ослабления гривны, однако оно будет не резким, а постепенным. По словам специалиста, учитывая девальвацию национальной валюты, доллар продолжит свое удорожание.

Что касается причин, которые влекут "проседание" гривны, то Кущ в своем прогнозе называет такие как переход капиталов из Украины и других стран в доллары, не менее важна ситуация на фронте, утечка средств в Европу, где удерживают украинские беженцы и т.д.

Если рассмотреть ситуацию, которая в последние дни наблюдается в украинских обменниках, то пока, к счастью, неблагоприятный прогноз эксперта не сбывается и цена на валюту удерживается на одних и тех же отметках. К примеру, согласно данным финансового портала "Минфин", в понедельник, 24 октября, американский доллар при покупке обойдется украинцам в 40,35 гривен, что на 5 копеек дешевле, чем в воскресенье. В то же время продажи будут стоить 40,52 гривны.

Евро на черном рынке Украины в первый рабочий день недели обойдется в 38,79 грн при покупке, продажа — 39,05 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению финансовой аналитики Анны Золотько курс валют в Украине до конца 2022 года вряд ли перевалит отметку в 50 гривен.

Также напомним, в какой валюте безопаснее хранить свои сбережения.