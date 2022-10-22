Долар на чорному ринку падає: українцям пояснили, яких змін очікувати в листопаді

Ситуація вже буде кардинально відрізнятися від літньої

Останнім часом на валютному ринку можна спостерігати деяку стабілізацію, адже долар продовжує укріплювати позиції. Однак, невідомо, як довго це буде тривати, і в який момент стан валют знову погіршиться. Вважається, що багато факторів можуть позитивно вплинути на курс.

Про це розповів заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло в коментарі виданню "24 канал". За його словами, підвищення активності на готівковому ринку перед і після офіційного падіння гривні було пов’язане із недостатньою прогнозованістю і розмитими очікуваннями щодо перспектив офіційного курсу. Це і багато інших факторів так потужно вплинули на курс валют. Проте, нестабільність, яка була влітку, тепер відступає.

"Наразі доходи у людей не зростають, і ті гроші, які вони отримують, витрачаються на поточні потреби, тому спроможність конвертувати гроші у валюту падає. Потрібно також зважати і на те, що починається опалювальний сезон і у зв’язку із витратами заощадження будуть менш активно переводити у валюту", – пояснює Жаліло.

До того ж деякі українці вже повертаються з-за кордону. Вони привозять з собою гроші в іноземній валюті, яку поступово продаватимуть. Крім того, позитивно впливає відновлення експорту зерна та іншої продукції через поступове налагодження логістичних каналів через кордон. Через насиченість ринку готівковою валютою та довіру до курсу, у листопаді девальваційних трендів, скоріше за все, не буде. За цих умов курс долара може наблизитися до офіційно встановленого Нацбанком.

У суботу, 22 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс американського долара на рівні 36,6 грн. Купити валюту США на чорному ринку можна за 40,4 грн, продати — за 40,6 грн.

Курс євро встановлений на рівні 35,8 грн. На чорному ринку його можна придбати за 38,8 грн, продати — за 39,1 грн.

Курс валют в Україні 22 жовтня

Курс долара в банках України 22 жовтня

Курс євро в банках України 22 жовтня

Як повідомляв "Телеграф" раніше, директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анна Золотько оцінила, наскільки можливо погіршення стану америкнської валюти.