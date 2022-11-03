Долар буде нестабільним? Економіст розповів, чого чекати від курсу до кінця року

Експерт пояснив, від чого залежатимуть ціни на валюту у найближчі місяці

Попри посилені обстріли з боку росії долар вже не так чуттєво реагує на них. Зокрема, ситуація на валютному ринку, як і було спрогнозовано раніше, повернулася до зростання. Зокрема, до кінця поточного тижня, американська валюта перебуватиме у діапазоні 39,1 – 41 гривні за долар. Водночас до кінця року "зелені" ціни демонструватимуть стрибки як до здешевшання, так і до збільшення розцінок.

На думку економіста Олега Гетмана, курс валют в Україні у найближчі два місяці буде вкрай нестабільним. Через низку факторів долар буде коливатися в обидва боки.

"Це залежатиме від великої кількості факторів, зокрема, на це повпливає й "зерновий коридор". А також, панічний фактор, повернення українськими військовими контролю над Херсоном тощо", — пояснив експерт.

Якщо розглянути ситуацію в українських обмінниках, то згідно з даними фінансового порталу "Мінфін", ціни на валюту знову поповзли угору. Зокрема, "чорний" долар у четвер, 3 листопада, під час купівлі коштуватиме 40,30 гривень, а от продаж обійдеться у 40,50 гривень. До порівняння, вчора ціна "зеленого" була 40,15 та 40,40 гривень відповідно.

Що стосується європейської валюти, то упродовж сьогоднішньої доби євро в обмінниках коштуватиме 39,22 гривні під час купівлі, продаж — 39,50 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли ціна на американську валюту знову зупиниться на позначці у 41 гривню.

Також нагадаємо, з якого числа, на думку експертів, курс долара знову повернеться до зростання.