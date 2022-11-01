Долар знову почав дорожчати: як вберегти гроші від коливання курсу

Нацбанк пропонує громадянам новий інструмент для заощадження

Наразі американський долар після серйозних коливань почав устабільнюватися. Через це в українців виникають питання, чи слід зараз купувати валюту США. Вважається, що це має сенс, допоможе заощадити гроші і буде кращим, ніж утримування гривень "у заначці".

Про це розповіла заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова у коментарі виданню "Вікна". За її словами, саме завдяки іноземним дотаціям наразі вдалося стабілізувати гривню на валютному ринку і вирівняти ситуацію з готівковим обігом валюти.

"Якщо ситуація буде сприятливою, то долар не сягне позначки 50 грн до кінця 2023-го року і середньорічна вартість "зеленого" буде на рівні 42,2 грн за долар", — пояснила вона.

Щоб уберегти свої гроші від коливань обмінного курсу, які можуть ще статися, Нацбанк пропонує українцям новий інструмент — покласти валюту на депозит не менше ніж на шість місяців. Таким чином можна вберегти свої заощадження. Якщо ж курс долара зросте — ще й вдасться виграти на його стрибку.

Звичайно, що можна б було зберігати ці кошти вдома, а згодом точно так само продати, коли у цьому буде потреба. Утім, у цього депозиту є ряд переваг над звичною "заначкою".

"Окрім того, що це ефективний спосіб захисту ваших грошей, валюту українці можуть придбати як готівковим, так і безготівковим способом за курсом Національного банку, а не чорного ринку", — додала Катерина Рожкова.

На 1 листопада Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36,57 грн за долар. Курс долара виріс на 0 коп. На чорному ринку купити долар можна на 38 коп. дорожче, продати — на 43 коп. дорожче в порівнянні з минулою добою.

Курс євро встановлений на рівні 36,40 грн за євро. На чорному ринку європейську валюту можна придбати на 30 коп. дорожче, продати — на 25 коп. дорожче в порівнянні з 31 жовтня.

Курс валют в Україні 1 листопада

Курс долара в банках України 1 листопада

Курс євро в банках України 1 листопада

Як повідомляв "Телеграф" раніше, директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров розповів, коли національна валюта знову почне падати.