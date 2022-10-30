Долар по 42 гривні? Гетманцев дав прогноз щодо курсу та назвав єдину умову

Стабільність долара залежить від подій на фронті, а вони розвиваються динамічно

В Україні станом на ранок неділі, 30 жовтня, на чорному ринку долар продають по 39,02 грн, а купують 38,80 грн. Після різкого падіння протягом тижня американська валюта майже не подорожчала, але подальша її ціна напряму залежатиме від подій на фронті.

За даними "Мінфіну", курс долара в банках за тиждень впав у ціні на 1,1 грн. Зараз банківські установи купують долар по 39,00 грн, а продають по 39,75 грн. Примітно, що курс продажу у банках та на чорному ринку зрівнявся.

Прогнози влади щодо курсу долара на наступний рік неоднозначні. Як зазначив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, на вартість американської валюти в України напряму впливають події на фронті — якщо ситуація буде сприятливою, то долар не досягне позначки у 50 гривень до кінця 2023 року. Якщо навпаки — може статися інфляція.

За словами Гетманцева, наразі ситуація на фронті дозволяє утримувати середньорічний курс долара на рівні 42,20 грн.

"Яким буде курс у 2023 році, особливо наприкінці, залежить від багатьох факторів. Насамперед – від фронту, від військової кампанії. Якщо вона розвиватиметься сприятливо, середньорічний виважений курс буде на рівні 42,2 грн/долар", – резюмував голова фінансового комітету Ради.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які фактори, крім війни, можуть повпливати на курс американського долара в Україні.