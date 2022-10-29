Курс долара може зрости у листопаді: експерт пояснив причину

Курс долара в листопаді, як і раніше, може бути нестабільним

Курс долара в Україні продовжує падати і на готівковому ринку обмін здійснюється в межах 39,55-39,7 грн, проте експерти радять бути готовими до його зростання до кінця року, щоправда, швидше за плавне.

Як вважає Герман Марченко, директор департаменту казначейства АТ "Комерційний індустріальний банк", курс долара до грудня буде прогнозованим, а його зростання може становити не більше 2-3%, тобто 0,8-1,2 грн. Таку думку він висловив "Телеграфу".

Щоправда, це можливо лише за виконання низки умов.

"Це стримування агресора від нових масштабних загарбницьких дій, ухвалення збалансованого бюджету на 2023 рік, активна фінансова допомога міжнародних партнерів України, збалансована політика НБУ на ринку цінних паперів", — уточнив експерт.

Крім того, на користь досить стабільного курсу долара свідчить ослаблення інфляції, скорочення розриву між попитом та пропозицією на іноземну валюту після збільшення ліміту для банківських операцій до 100 тис. грн, донорські вливання в економіку країни з боку партнерів та успіхи ЗСУ, які заспокоюють населення.

Все це каже на користь невеликого зростання курсу долара, вважає Марченко.

Водночас, основні фактори ризику на кшталт скасування роботи "зернового коридору" або проблем із надходженням фінансової допомоги нікуди не поділися, тому курс долара може й зрости.