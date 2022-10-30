Доллар по 42 гривны? Гетманцев дал прогноз по курсу и назвал единственное условие

Стабильность доллара зависит от событий на фронте, а они динамично развиваются

В Украине на утро воскресенья, 30 октября, на черном рынке доллар продают по 39,02 грн, а покупают 38,80 грн. После резкого падения в течение недели американская валюта почти не подорожала, но дальнейшая цена напрямую будет зависеть от событий на фронте.

По данным Минфина, курс доллара в банках за неделю упал в цене на 1,1 грн. Сейчас банковские учреждения покупают доллар по 39,00 грн., а продают по 39,75 грн. Примечательно, что курс продаж в банках и на черном рынке сравнялся.

Прогнозы властей по поводу курса доллара на следующий год неоднозначны. Как отметил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, на стоимость американской валюты в Украине напрямую влияют события на фронте — если ситуация будет благоприятной, то доллар не достигнет отметки в 50 гривен до конца 2023 года. Если наоборот, может произойти инфляция.

По словам Гетманцева, ситуация на фронте позволяет удерживать среднегодовой курс доллара на уровне 42,20 грн.

"Каким будет курс в 2023 году, особенно в конце, зависит от многих факторов. В первую очередь — от фронта, от военной кампании. Если она будет развиваться благоприятно, среднегодовой курс будет на уровне 42,2 грн/доллар", — резюмировал председатель финансового комитета Рады.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие факторы, кроме войны, могут повлиять на курс американского доллара в Украине.