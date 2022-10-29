Доллар снова просядет? Эксперт рассказал, с чем это связано

Пока что у доллара достаточно оптимистичные изменения, но в ближайшее время и это может поменяться

В последние недели украинцы могли заметить тенденцию укрепления курса доллара на валютном рынке. Однако радоваться еще рано — хотя до конца года у американской валюты может быть довольно хорошие показатели, но потом колебания могут продолжиться, и курс снова вырастет.

Об этом рассказал аналитик компании Esperio Александр Болтян в комментарии для издания UBR.ua. По его словам, стабильность на финансовом рынке, прежде всего, обеспечивается помощью от международных партнеров Украины, поэтому до конца года курс валют будет достаточно уверенным.

"Прогноз по курсу доллара США до конца года в Украине умеренно оптимистичен. Мы не ждем резкой девальвации, а ждем стабильности колебания курса вблизи уровня 40-43 гривны за доллар США", — рассказал аналитик.

Кроме того, он считает, что укрепление гривни, которое началось в конце октября до 39 грн за доллар, может закончиться ее падением из-за того, что люди снова будут покупать иностранную валюту. Снижение курса станет поводом для расшатывания спекулятивного рынка. Однако, если будут продолжаться инвестиции в доллар в долгосрочной перспективе, это может быть выгодно особенно на фоне войны.

В субботу, 29 октября, Национальный банк Украины установил курс американского доллара на уровне 36,56 грн за доллар. Курс вырос на 0 коп. Приобрести валюту на черном рынке можно за 39,55 грн., продать — за 39,7 грн.

Курс евро составляет 36,73 грн. Купить европейскую валюту на черном рынке можно за 38,75 грн, продать – за 39,04 грн.

Курс валют 29 октября в Украине

Курс доллара в банках 29 октября

Курс евро в банках 29 октября

Как сообщал Телеграф ранее, в Нацбанке рассказали, как будет сдерживаться рост курса доллара в ноябре и насколько он может измениться.