Курс доллара может вырасти в ноябре: эксперт объяснил причину

Курс доллара в ноябре по-прежнему может быть нестабильным

Курс доллара в Украине продолжает падать и на наличном рынке обмен осуществляется в пределах 39,55-39,7 грн, тем не менее, эксперты советуют быть готовыми к его росту до конца года, правда, скорее плавному.

Как считает Герман Марченко, директор департамента казначейства АО "Коммерческий Индустриальный Банк", курс доллара до декабря будет прогнозируемым, а его рост может составить не более 2-3%, то есть 0,8-1,2 грн. Такое мнение он высказал "Телеграфу".

Правда, это возможно лишь при выполнении ряда условий.

"Это сдерживание агрессора от новых масштабных захватнических действий, принятие сбалансированного бюджета на 2023-й год, активная финансовая помощь международных партнеров Украины, сбалансированная политика НБУ на рынке ценных бумаг", — уточнил эксперт.

Кроме того, в пользу достаточно стабильного курса доллара говорит ослабление инфляции, сокращение разрыва между спросом и предложением на иностранную валюту после увеличения лимита для банковских операций до 100 тыс. грн, донорские вливания в экономику страны со стороны партнеров и успехи ВСУ, которые успокаивают население.

Все это говорит в пользу небольшого роста курса доллара, считает Марченко.

Вместе с тем, основные факторы риска вроде отмены работы "зернового коридора" или проблем с поступлением финансовой помощи никуда не делись, поэтому курс доллара может и вырасти.